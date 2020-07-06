عضو بـ"قومي شؤون الإعاقة" تروي تجربتها مع كورونا: مؤلمة

تحدّثت داليا عاطف مصطفى مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، عن تجربتها في مواجهة فيروس كورونا، وأنّها ما زالت في العزل الصحي المنزلي منذ نحو 35 يوما، وأضافت: "التجربة مؤلمة بشكل كبير، وأتمنى أن نخرج منها برسائل كثيرة".

وأضافت مصطفى، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه بالإرادة والأمل نستطيع تخطي التجربة المؤلمة، موضحة أنّها كانت ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا عن طريق نشر رسائل توعوية، واكتشفت إصابتها بالفيروس أثناء خروجها لزيارة والدتها، وفي اليوم الثالث ظهرت جميع الأعراض عليها "ألم في الجسم، حمى شديدة، إسهال، قيء، وفقدان حاسة الشم والتذوق".

وتابعت: "بدأت بأخذ البروتوكول العلاجي المتعارف عليه لدى وزارة الصحة، وحتى بعد أخذ العلاج لم تكن هناك أي استجابة، والتجربة ليست بسيطة ومؤلمة".