عضو المجلس القومي للمرأة: عصر "السيسي" ذهبي للمرأة المصرية

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن النسبة خلال الفترة الحالية لتمثيل المرأة في مجلس النواب جاءت عادلة، وتم إقرارها بعد تعديل مواد الدستور مؤخرا: "في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت المرأة ولأول مرة في تاريخ البرلمان المصري لعدد 89 نائبة بنسبة 14.9% تحت قبة البرلمان".

وأضافت "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن هناك بعض الأشخاص ممن يريدون إعادة المجتمع المصري خطوات للخلف، بينما ستتحقق نسب أعلي في مشاركه المرأة في البرلمان وغيره من المناصب القيادية: "شايفين أننا في عهد الرئيس السيسي في عصر ذهبي حقيقي للمرأة المصرية، وبتتقلد أرفع المناصب"، موضحه أنه خلال الفترة الحالية قد تقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب التي لم تتولاها المرأة في عصور سابقة.

وأكدت أن المرأة قد اكتسبت العديد من المكتسبات التي ستزيد خلال السنوات المقبلة: "بنتمني أن تصل المرأة إلى نسبة الـ50%.. ليه لأ"، مشيره إلى أن المرأة المصرية ستحقق أكبر بكثير خلال البرلمان القادم وذلك بعدما وصلت إلى مرحلة من الرضاء النفسي وشعورها بذاتها:"هناك إرضاء للمرأة المصرية".