ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 1.80%

شهدت أسعار النفط انتعاشا بأولى جلسات الأسبوع، اليوم، بدعم تفاؤل المستثمرين حيال تعافي الطلب على الخام، مع استمرار الدول في تنفيذ خطط تخفيف قيود الإغلاق واستئناف رحلات الطيران، إلى جانب تحسن ملحوظ بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن شهر يونيو بعدد من الاقتصادات العالمية مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.80% إلى 43.57 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.69% إلى 40.93 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط في بداية الجلسة بسبب مخاوف من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعدد من الولايات الأمريكية.

وأظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو الماضي، إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، في حين كان المتوقع إضافة 3 ملايين وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجأت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي.

وأظهر تراجع معدل البطالة لـ 11.1% في يونيو، بينما كان المتوقع أن يتراجع لـ 12.3% فقط بعد انخفاض في مايوالماضي لـ 13.3% من الـ 14.7% التي صعد إليها في أبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه كورونا المستجد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن إعلان اليوم يثبت أن اقتصادنا يزدهر مرة أخرى"، ووصف أعداد الوظائف بأنها تاريخية حيث شهدت قطاعات مختلفة مكاسب في الوظائف.