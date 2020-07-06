وفاة فني تحاليل بمستشفى أطفال المنصورة إثر إصابته بكورونا

نعت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم، أحد العاملين بها ويعمل فني تحاليل، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي محمد الموجي، فني أشعة، متأثر بإصابته بفيروس كورونا، وسط حالة من الحزن الشديد بين زملائه والعاملين بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي: "فقدت مستشفى الأطفال الجامعي ‏بالمنصورة اليوم، أحد رجال الطاقم الطبي المخلصين أشد الإخلاص فى عملهم، محمد الموجي فني التحاليل الطبية.

وأضاف، "‏نحسبه والله حسيبه من خيرة الناس، نسال الله العظيم رب العرش العظيم، أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله من الشهداء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة".