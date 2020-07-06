رغم وفاة رجاء الجداوي بسببه.. فنانون هزموا فيروس كورونا الفتاك

لم تتوقف الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على أفراد الشعوب، بل تخطتها لتصل إلى إصابة عدد من الفنانين، في مصر، بل ووفاتهم كما حدث، صباح أمس، برحيل لفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

مظاهرة حب كبيرة قام بها الجمهور لرجاء الجداوي، التي توفيت عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، إثر إصابتها بالوباء الفتاك، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عُرض في شهر رمضان 2020، حيث بقيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

على الرغم من وفاة "الجداوي" بالفيروس، إلا أن هناك بعض الفنانين الآخرين تمكنوا من التغلب عليه، والقضاء على آثاره، حتى إعلان هزيمته نهائيًا.

كريم قاسم

من ضمن هؤلاء الفنانين، يأتي الفنان كريم قاسم، الذي أعلن في 7 يونيو الماضي إصابته بالفيروس، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يروي خلاله تفاصيل تجربته مع كورونا بعد تعافيه من المرض.

مصطفى درويش

وعقب إعلان "قاسم" عن تجربته، ظهرت حالة أخرى للفنان مصطفى درويش، الذي برز مؤخرًا من خلال دوره في مسلسل بـ"100 وش" وحكى تجربته في فيديو عبر حسابه على "انستجرام" أنه تردد في الاعتراف بحقيقة الأمر، ولكن بسبب خوفه على الناس أعلن إصابته بالفيروس، فوجد دعما ومساندة من محبيه.

وبعد امتثاله للشفاء، توجه درويش بالشكر لكل الناس ووعد بالتبرع ببلازما الدم لمساعدة المصابين على التعافي من هذا الفيروس.

إيمان العاصي

أما عن الفنانات التي طالهن الوباء، نشرت إيمان العاصي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس في آخر أيام شهر رمضان 2020.

وبعد عزل 15 يوما، أعلنت "العاصي" تعافيها من الفيروس، كما أكدت أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس.

منى إش إش

كما أعلنت "ماهيتاب" ابنة الفنان ماجد المصري عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا، في أول يونيو الماضي، قبل أن تعلن الفنانة، السبت، عبر حسابها على "انستجرام" تحسن حالتها، قائلة: "بفضل الله ورحمته أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا فى مرحلة التعافي".

وهيمنت الإجراءات الاحترازية على الملامح الأولية لمراسم جنازة الفنانة رجاء الجداوي الراحلة صباح أمس، لتُدفن بحسب الإجراءات الوقائية.