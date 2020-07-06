تعيين 5 أساتذة مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 5 أساتذة مساعدين جدد، بكليات العلوم والهندسة والتربية الرياضية والآداب.

ونصت القرارات، على تعيين الدكتور عمرو عبدالصبور عبدالحميد أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا تخصص "الطبقات والحفريات" بكلية العلوم، وبكلية الهندسة تعين الدكتور خليل على خليل إبراهيم أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية تخصص "هندسة الميكاترونيات".

كما تضمنت القرارات، تعيين الدكتور طارق محمد عبدالله بخيت بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، وبكلية الآداب تعيين أستاذين مساعدين، وهما الدكتور ضياء الدين حيدر عبدالحكيم بقسم الفلسفة تخصص "علم الجمال"، والدكتور سعيد فرغلى حامد على بقسم اللغة العربية وآدابها تخصص "البلاغة والنقد".