الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا"، إن الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم شخص"50 عاماً"، ونجله "29 عاما" من بلدة بيت ريما، وشاب "25 عاماً" من بلدة دير غسانة، وشابين من بلدة عين يبرود، و3 شباب من بلدة كوبر، ودير قديس، وبيتين، وشابين من بلدة خربثا بني حارث.

واعتقل الاحتلال مواطنين اثنين أحدهما من محافظة الخليل، والآخر من بلدة جبع في جنين، وهو أسير سابق، وتم اعتقاله من على أحد الحواجز العسكرية قرب مدينة نابلس، يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة كفر عقب.