"قصور الثقافة" تفتتح ورشة "ثقافة الطفل" أون لاين

افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، فعاليات أولى ورش العام التدريبي الجديد 2020 - 2021 بعنوان "ثقافة الطفل"، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".

ويشارك بالدورة 16 من العاملين بالأقاليم الثقافية المختلفة وديوان عام الهيئة بمجال الأنشطة الثقافية للطفل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أحمد عواض بالطفل وتنمية قدراته في مختلف المجالات والعمل على صقلها.

أكد بيان الإدارة المركزية للتدريب، أهمية الورشة لإسهامها في تنمية الجوانب المختلفة في ضوء المتغيرات التي طرأت على المجتمع، وأساليب تَكيُف الطفل مع البيئة من حوله بما يتلقاه من ثقافة، سواءً في المدرسة أو البيت، وتأثره بالظروف المحيطة به، والتي تَتِمُ تهيئتها من قبل الآخرين.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الورشة وتطويعها في مجال عمل كل مشارك بما يتواءم مع طبيعة عمله وموقعه الثقافي، وكانت أولى محاضرات اليوم حول "دور القائم بالعمل الثقافي في دعم الأطفال في المواقع الثقافية وتأثير النشاط عليه"، ألقتها الدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم.