الهبية العامة لقصور الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الكتابة

أعلن الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نتيجة مسابقة الكتابة المسرحية لعام 2020 والتي نظمتها الإدارة العامة للمسرح التابعة الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، برعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويصل إجمالي جوائز المسابقة ( 54 ألف جنيه ) تشجيعا للكتاب على تقديم نصوص مسرحية جديدة لتدعيم فرق الأقاليم المسرحية بنصوص جيدة.

وجاءت نتائج فرع التأليف المسرحي كالتالي: فاز بالجائزة الأولي وقيمتها (15 ألف جنيه) نص "المهان" للكاتب سليم كتشينر، جائزة المركز الثانى وقيمتها (10 آلاف جنيه) نص "دوار البحر " للكاتب محمد علي إبراهيم جاء في المركز الثالث بجائزة قيمتها (7 آلاف جنيه) نص " هنَّ " للكاتبة أميرة أشرف طه .

و قررت لجنة تحكيم نصوص التأليف المسرحي والتي ضمت في عضويتها الناقد د. محمود نسيم ، الكاتب د. علاء عبد العزيز سليمان ، الناقد د. محمد سمير الخطيب ، منح شهادات تقدير لعدد من النصوص، استنادا إلى تميزها الفنى، وتلك النصوص هى : " القصر" للكاتب هشام حامد عبد الحافظ ، " "القفص المفتوح" للكاتب الأمير حسن شحاته ، " الفاختة " للكاتب عبد الهادي محمد عبد الهادي ، "خد لك ساتر" للكاتب طنطاوي عبد الحميد طنطاوي ، "الآخرون لا ينتصرون أحيانا" للكاتب أيمن محمد أحمد

كما أوصت اللجنة بإنتاج النصوص الفائزة بجوائز مالية والتي تم منحها شهادات تقدير ، ضمن خطة الموسم المسرحي المقبل لفرق الأقاليم المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وفي سياق متصل قررت لجنة تحكيم فرع المسابقة في الإعداد المسرحي والتي ضمت في عضويتها الكاتب د. حاتم حافظ ، الفنان أحمد مختار ، الكاتب د. ياسر علام ، منح الجائزة الأولي وقيمتها ( ١٠ آلاف جنيه ) لنص "العمى" عن رواية جوزيه سارماجو ، إعداد الكاتب إسلام محمد محمد توفيق .وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها ( ٧ آلاف جنيه ) نص "تاروت" عن رواية بيرسية ميريميه "كارمن" ، إعداد الكاتب محمود محسن السيد . وفاز بجالزة المركز الثالث وقيمتها ( ٥ ألاف جنيه ) نص "أحدب نوتردام" عن أحدب نوتردام لفيكتور هيجو ، إعداد الكاتب خالد توفيق السمان . و منحت لجنة تحكيم الإعداد المسرحي شهادات تقدير للنصوص التالية لتميزها وهي :

"دعاء الكروان" عن رواية طه حسين "دعاء الكروان" ، إعداد الكاتبة إيمان سمير عبد القادر ، و نص "مدد يا سيدي المنصوري" عن كتاب الأهالي "فجر الاشتراكية المصرية" لمصطفى حسين المنصوري ، إعداد الكاتب أشرف أبو جليل ، مع التوصية بمنح الأعمال الفائزة والحاصلة علي شهادات تقدير أولوية الإنتاج بالموسم المسرحي المقبل لخطة الإنتاج التي تقدمها فرق الأقاليم المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة . وقال المخرج عادل حسان مدير الإدارة العامة للمسرح أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أعلنت عن مسابقة الكتابة المسرحية في نوفمبر ٢٠١٩ الماضي ، وتقدم لها (١٧١ نصا مسرحيا ) في فرعي التأليف والإعداد المسرحي لكتاب من مختلف الأجيال دون تقيد بالمرحلة العمرية ، وبدأت لجنتي التحكيم أعمال فحص النصوص وتقييمها قبل أربعة شهور .

وأكد الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة أنه سيتم طباعة النصوص الفائزة بالمسابقة في كتاب خاص لتكون متوفرة لجميع لفناني الفرق المسرحية بالأقاليم لتقديمها ضمن المواسم المسرحية القادمة ، تنفيذا لتوصيات لجنة التحكيم و تحقيقا لأهداف المسابقة بتقديم أعمال و كتاب جدد لحركة المسرح المصري في الأقاليم. وفي سياق متصل قال المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، أن الهيئة سوف تحرص علي إقامة هذه المسابقة سنويا تقديرا لأهميتها والعمل علي إحداث حراك مسرحي يسهم في تقديم و اكتشاف أسماء جديدة في التأليف المسرحي بجانب كتابنا المهمين .