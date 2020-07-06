مصرع عامل دهسًا تحت عجلات القطار بالدقهلية

لقي عامل مصرعه بمحافظة الدقهلية، اليوم، دهسًا أسفل عجلات القطار المتجه من "المطرية إلى المنصورة".

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل، يفيد بمصرع شخصًا دهسًا أسفل عجلات أحد القطارات.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "على جمال نبيه، 37 عامًا، عامل بمصنع رخام، ومقيم بمدينة الكردي.

وأفاد شهود عيان، أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه القطار المتجه من المطرية إلى المنصورة، وتوفي في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛لاتخاذ الإجراءات القانونية.