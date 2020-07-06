طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية)

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية واشتملت علي جميع الأجزاء المقررة علي الطلاب المكفوفين فيما يخص مادة التاريخ حتي 15 مارس 2020، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت علي جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب وكان الوقت كافي للإجابة والمراجعة، ولم ترد أي شكوي من جميع الطلاب المكفوفين علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادتي الفيزياء (للشعبة العلمية) ومادة التاريخ (للشعبة الأدبية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).