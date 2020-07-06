114 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصّحفيين في النّصف الأول من العام الجاري

قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين مستمرة وبشكل ملحوظ، حيث سُجل في النصف الأول من هذا العام 114 انتهاكا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينها 21 انتهاكا خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت "وفا"، في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين واعتقالهم، ضمن السياسة الممنهجة لطمس الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير، للتغطية على جرائمها ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بلغت 114 انتهاكا في الفترة ما بين 1 يناير الماضي حتى 30 يونيو الماضي، حيث سجل شهر يناير 27 انتهاكا وفبراير 26 انتهاكا، أما مارس فسجل 9 انتهاكات، وفي أبريل 4 انتهاكات، ومايو 27 انتهاكا، بينما سجل في يونيو الماضي 21 انتهاكا بحق الصحفيين.

وأشارت "وفا"، إلى أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 51 مصابا.

وتابعت الوكالة الفلسطينية قائلة، إن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز منذ التاريخ المذكور بلغت 59 حالة، في حين بلغت حالات الاعتداءات على المؤسسات والمعدات الصحفية 4 حالات.