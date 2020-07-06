"إسكان الدقهلية" يعلن عن البدء في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بجمصة

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع جمصة (1)، ضمن مشروع إنشاء عدد (3048) وحدة سكنية "مشروع الإسكان الاجتماعي" بمدينة جمصة، من تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي، اعتبارا من الاثنين المقبل.

وحددت المديرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدولًا لتسليم الوحدات، وفقًا لأرقام العمارات، وعددها 34، على أن يكون التسليم يوم الاثنين من كل أسبوع، ولمدة 5 أسابيع.

وشددت مديرية الإسكان، على أن المواطن المخصص له وحدة سكنية بالمشروع، يجب أن يستلم خطابات المرافق (مياه + كهرباء) من المديرية، بالإضافة إلى تسليم المديرية إفادات معتمدة ومختومة؛ بالتعاقد على تركيب عدادات المرافق بمعاينة الوحدة السكنية، في مواعيد تم تبليغها للمواطن مسبقًا، قبل الحضور لاستلام وحدته في الموعد المقرر له.