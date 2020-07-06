أحمد السجيني: الصعيديات من أفضل نائبات مجلس النواب

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن النتائج التي تظهر من خلال مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي، لا تقبل لأي نوع من التسويق، لأنها تسوق عن نفسها من خلال مشاركتها في مؤتمرات الشباب، التي هي عبارة عن فكرة تطورت وجعلت المرأة المصرية تحصل على حقوق سياسية لم تكن تحصل عليها من قبل، وتنسيقية شباب الأحزاب أيضا عبارة عن فكرة مبتكرة وجديدة نشأت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أن هناك تعديلات دستورية تتم وتلحقها قوانين تشرع يتم إصدارها لضمان أن تكون مشاركة المرأة بنسب لن تحصل عليها، لا في مصر أو أي دولة من دول، المنطقة وبالتالي كل هذه حزم من الإجراءات جعلت مشاركة المرأة والشباب في غاية الأهمية، وعليهم أن يستغلوا هذا الأمر حتى يكونوا جزءا من النسيج السياسي الذي سوف يتشكل، سواء في مجلس الشيوخ، النواب، أو حتى في المحليات.

وتابع، من أفضل نائبات مجلس النواب هم نائبات الصعيد، وعند رؤية قيمة المرأة الصعيدية في بيتها وأسرتها قيمة عالية ومتميزة ولكن الإشكالية في إقناع المرأة الصعيدية المتميزة أن تشارك في المجالس النيابية لأن الصعيد به العديد من الكوادر الجيدة.