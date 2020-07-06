"الفضاء المصرية" تكشف دور القمر الصناعي "طيبة 1" في تأمين الحدود

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن "طيبة1"، قمر اتصالات وخدمات للإنترنت، ويؤمن الاتصالات التليفونية بين الأماكن المختلفة، سواء في مصر أو خارجها، فضلا عن دوره في تغطية خدمات الإنترنت في الأماكن التي تفتقدها.

وأضاف القوصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي على شاشة "TEN"، أن القمر الصناعي "طيبة1"، يتم استخدامه أيضا في تأمين الحدود المصرية، باستخدام الأقمار الصناعية، والحدود المصرية الليبية، حوالي 1100 كيلو متر، والحدود الجنوبية حوالي 1200 كيلو متر، وتأمين الحدود بهذا الحجم وبهذا الطول، باستخدام وسائل معدات العامل البشري، ولكن هذه الوسائل يعمل عليها العامل البشري في ظروف مناخية شديدة القسوة.

وتابع القوصي، أن تأمين العامل البشري ومعداته، لا يعطي نسبة تأمين 100%، أو لا يعطي نسبة تأمين في أوقات الليل وغيرها، ولذلك الاتجاه في الوقت الحالي، هو استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وشرح أن القمر الصناعي "طيبة1"، يتم استخدامه في تأمين الحدود عن طريق محطات صغيرة للإرسال والاستقبال، وتنتشر على طول الحدود، وتكون متصلة بوسائل التأمين مثل كاميرات الحدود وأجهزة الردار، والمستشعرات التي تشعر بأي تغيرات بالوسط المحيط، سواء محاولات اختراق الحدود من أفراد أو ماشبه ذلك.

وأوضح القوصي، أن كل هذه الوسائل الحديثة، ترتبط بمحطات استقبال وإرسال مع الأقمار الصناعية، ويتم إرسال المعلومات لمركز قيادة في مكان ما، ومركز القيادة يقوم في التو واللحظة، بالتعامل مع المعلومات التي استقبلها، وهو مايغني عن العامل بشري في توصيل المعلومة.