تطلق مصر القمر الصناعي "طيبة-1"، والأول لها في مجال الاتصالات على متن صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق الفرنسية بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية، والذي يهدف لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ومن المفترض أن يكون العمر الافتراضي للقمر 15 عاما، يعمل خلالها على تغذية المنطقة المخصصة لها بشبكات الاتصالات والأنترنت، وهو ما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة.

وعن مصير القمر الصناعي بعد انتهاء عمره الافتراضي، قال الدكتور محمد إيهاب أستاذ علوم الفضاء، إن عملية تصنيع الأقمار الصناعية معقدة جدا، موضحا أن هناك عددا قليلا جدا من الشركات حول العالم التي تمتلك القدرات التكنولوجية لتصميم الأقمار الصناعية وإطلاقها.

وأضاف إيهاب لـ"الوطن"، أن كافة الأقمار الصناعية لها عمر افتراضي من 15 إلى 18 عاما، ويعتمد العمر الافتراضي على عدة أمور منها المعدات الإلكترونية ومدى تعرضه لإشعاع، مشيرا إلى أن الأقمار مزودة بـ"النفثات"، والتي يتعمل على إعادة القمر الصناعي إلى مداره وسرعته الأصليين، كلما انخفض بسبب الاحتكاك مع بقايا الغلاف الجوي أو الرياح الشمسية العاصفة.

وأكد أنه عند نفاذ هذه النفثات، يدخل القمر الصناعي في مرحلة التشغيل الإضافية التي تزيد من عمر القمر وتوفر على المشغلين إطلاق نسخة جديدة منه، مشيرا إلى أنه هناك تكنولوجيا جديدة تعمل على إعادة القمر إلى لأرض بعد انتهاء عمره الافتراضي.

وتابع أن هناك مصيريين للقمر الصناعي بعد انتهاء عمره الافتراضي، الأول: يخرج من مساره المحدد ويسير في مسار حلزوني بعيدا عن الأرض ويسبح في عمق الفضاء، مضيفا أن المصير الثاني إذ كان القمر بالقرب من الأرض يتم تحريكه للأرض ويحرق باقترابه من الغلاف الجوي.