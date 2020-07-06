الأحد القادم.. بداية عودة المسرح بـ 10 عروض بالأوبرا والهناجر

بعد موافقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي خطة عودة النشاط المسرحي والتي ضمت 30 عرض مسرحي متنوع خلال 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال تقرر إستئناف العروض علي مرحلتين تبدأ الأولى مساء الاحد القادم 12 يوليو، ساحة مركز الهناجر للفنون والمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وقد تقرر إبتداءا من يوم الخميس 16 يوليو عرض مسرحية "الليلة الكبيرة" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، كما تقرر عرض مسرحية البخيل للكاتب الفرنسي موليير ومن إنتاج مسرح الشباب وإخراج خالد حسونة.

كما تقرر عرض مسرحية كأنك تراه من انتاج مسرح الطليعة، وقد تقرر خلال شهر اغسطس أن يتم عرض مسرحية رحلة الزمن الجميل من انتاج مسرح القاهرة للعرائس، والعرض المسرحي سيد الوقت انتاج مسرح الغد وإخراج ناصر عبد المنعم.

كما سيتم عرض مسرحية "أحوال شخصية" من تأليف ميسرة صلاح الدين وإخراج اشرف حسني ومن انتاج مسرح الشباب، كما سيتم عرض مسرحية "أترك أنفي من فضلك" من انتاج مركز الهناجر وكتابة وإخراج إسلام إمام يومى الاحد والاثنين 26، 27 يوليو، وعرض مسرحية "محل اللعب" يومى الاثنين والثلاثاء 17، 18 أغسطس.

كما من المنتظر أن يستضيف المسرح المكشوف بالأوبرا عرضين مسرحيين من إنتاج مسرح الطليعة هما "الطوق والاسورة" والذي سيبدأ عرضه اعتبارا من الأحد 26 يوليو ومسرحية "السيرة الهلامية" اعتبارا من الاثنين 10 أغسطس.