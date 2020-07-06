دراسة توفير المازوت منخفض الكبريت بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الاسكندرية، إن شركة إسكندرية للبترول، تدرس توفير المازوت منخفض الكبريت بالميناء، تسهيلا على السفن، كما هو متبع في ميناء الزيتيات بالسويس.

وأوضح أن ذلك، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمواني الاستراتيجية ومنها ميناء الإسكندرية، وفي إطار توجيه الفريق كامل الوزير وزير النقل، للنهوض بتقديم الخدمات اللوجستية للسفن، وحصر حجم الطلب اليومي أو الأسبوعي المقترح من الوقود ذو نسبة انبعاثات كبريتية لا تتجاوز 0.5% نسعي بالتنسيق مع وزارة البترول.

يُذكر أن هذا المنتج تم إنتاجه بمنطقة السويس، ووفرت شركة إسكندرية للبترول، وحدات ولنشات بحرية لنقل المنتج، حتى يمكن تموين السفن بمنطقة الإسكندرية، حال وجود طلبات تموين.