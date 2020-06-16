ميناء الإسكندرية يستقبل أول قطار مترو من صفقة "هيونداي روتيم"

وصل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أول قطار "مترو" ضمن صفقة تشمل تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا لمصر وعقد صيانة للقطارات لمدة ثمان سنوات، للعمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

جرى إنزال قطار المترو الجديد من على متن السفينة "جلافز كاريدج" القادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها وقطار المترو والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجري وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورشة المترو بشبرا الخيمة، لعمل الاختبارات التجريبية تمهيداً لضمه لأسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث والبالغ عددها 15 قطارا.

ووقعت الهيئة القومية للأنفاق، صفقة مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة 6 مليارات و361 جنيها بواقع "317 مليون يورو + 640 مليون جنيه مصري".

وأكدت وزارة النقل، أنه يجري تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات عديدة "فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة"، والباقي من الموازنة العامة للدولة.

تشمل الصفقة 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي"، وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

ويتميز القطار الجديد بمواصفات عديدة منها نظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

ويحتوي القطار كاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يحوى القطار أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، فضلا عن تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

ومن المقرر وصول القطار الثاني في يوليو المقبل على أن يتوالى وصول باقي القطارات، وفقا للجدول الزمني المحدد لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، والذي ينتهي بمحطة عدلي منصور.