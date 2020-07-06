سعر التذكرة 610 جنيهات.. تفاصيل حفل محمد منير في الأوبرا

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، في تمام الساعة الـ8 مساء.

ويقدم "منير"، في أول حفل له بعد إعادة فتح الدولة لدور السينما والمسارح مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحده فقط بسعر 610 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر حفلات دار الأوبرا المصرية، أو من خلال شباك التذاكر الخاص بها.

جدير بالذكر، الفنان محمد منير، يقدم الكثير من الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا المصرية، ومن أهم أعماله "شبابيك، علي صوتك بالغنا، صوتك، المريلة الكحلي، يا أهل العرب والطرب".

وكانت قد حددت وزارة الثقافة المصرية عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند حضور الحفلات الموسيقية بالجهات التابعة لها وتتمثل في:

- ضرورة الالتزام بالمرور من أجهزة وبوابات التعقيم الذاتي.

- إجراء عملية قياس الحرارة من خلال أجهزة الكشف الحراري على الجمهور.

- الالتزام التام بارتداء الكمامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

- ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن ارتياد الجمهور.

- الالتزام بالملصقات الاسترشادية الموجوده على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.