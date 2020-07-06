خلال 24 ساعة.. وفاة زوجين في الدقهلية بعد إصابتهما بفيروس كورونا

توفي والدا المسعف أحمد عبد الرحمن، في قرية "ديمشلت"، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية خلال 24 ساعة؛ إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونعت اللجنة النقابية للعاملين بـ"إسعاف الدقهلية" علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والدا زميلهم المسعف أحمد عبدالرحمن.

وقال أحد زملاء المسعف، إن محمد عبد الرحمن كبشة، والد زميلهم توفي أمس، مضيفًا "فوجئنا اليوم بالإعلان عن وفاة والدته دولت عبد القادر شاور"، ودفنها في مقابر قرية ديمشلت، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسجد، ونقلهما إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.

ودعا أهالي القرية إلى تأديه صلاة الغائب علي المتوفين في مساجد القرية، نظرًا لحالة التباعد والإجراءات الوقائية التي يتبعها الأهالي، لمنع انتشار الفيروس.