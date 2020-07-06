برلمانية: "الرئيس مخلص مع ربنا جدا.. واللي مش شايف الإنجازات أعمى"

أشادت أمال طرابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: إنه لديه إخلاص كبير مع الله عز وجل، وكل ما يعنيه هو سلامة الشعب المصري، وليس شعبيته أو سلامته.

وأضافت طرابية: "اللي مش شايف الإنجازات أعمى القلب والنظر، فكل التحية للجيش المصري، وكل الحب للرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصا بعد ما ربنا رجعنا من طريق اللا عودة بعد 25 يناير".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968، بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973، بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

وكان القانون رقم 55 لسنة 1968، صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات، ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة، وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة، في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية، أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة، له طبيعة كاشفة وليست منشئة.

وفي ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي، في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات علي المصالح الوطنية، واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، ما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها.

إضافة إلي التواصل المجتمعي مع المواطنين والأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني، والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.