قانون الإخلال بالامتحانات يثير جدلا في البرلمان.. ونائب: هنحبس الأطفال؟

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مواجهة "الغش" مسؤولية مجتمعية تتحملها الأسرة، موضحًا أن التشريع فقط لن يحل المشكلة.

وقال "عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة مواد مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، إن الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري، موضحًا أنه لم يكن يتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات.

جاء ذلك ردًا على ما ذكره النائب النائب سعيد طعيمة من أن مشروع القانون مخالفًا للاتفاقيات الدولية، وقال "هل سنسجن الأطفال؟"، غير أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علّق قائلًا "العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم، إنما جاء القانون لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش".

وتقضي المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب بالمادة ذاتها، على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا، أو بإحدى العقوبتين.

ووفقًا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أي من أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالاامتحانات، بينما ارتبطت المادة الرابعة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".