المطرب تميم يونس يطالب بتعويض 10 ملايين جنيه في بلاغ رسمي بعد اتهامه بالتحرش

تقدم المغني الشاب تميم يونس، ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد عدد من متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اتهموه بالتحرش بالبنات في أغنياته.

وقال تميم في بيان له: "توجهت صباح اليوم إلى شرطة الإنترنت وقدمت بلاغًا ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي متهمًا إياي بالتحرش بفتيات، وهي كتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم، إزعاجًا شديدًا".

وأضاف: "غرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين لا يجب أن يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من أدعياء الشهرة، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها، وهي عشرة ملايين جنيه، إلى المجلس القومي للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

وتابع: "تتبع الشرطة، حاليًا، أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، وكلفت المحامي الدكتور حسام لطفي بأن يتابع مكتبه هذا الملف الذي أكد لي أن هذه الكتابات تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة حيث تشكل سبا وقذفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل: "نصيحتي لكل من يتابعني أن التواصل الاجتماعي لا يكون بالإساءة والتجريح، وإلصاق التهم بالمشاهير للنيل منهم، أو فض الجمهور من حولهم. وأعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائمًا، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاجا وجزاءً".