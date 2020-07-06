النائبة رشا إسماعيل تتقدم باستقالتها من مجلس النواب

تقدمت النائبة رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، باستقالتها من عضوية مجلس النواب، بسبب انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا.

وقالت رشا، خلال الاستقالة التي يناقشها مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة الآن، إن السبب في تقديم الاستقالة هو أن طبيعة العمل الجديد تتطلب السفر إلى إسبانيا.

وطبقًا للمادة 391 من اللائحة التنفيذية للبرلمان تتحدد شروط تقديم الاستقالة كالآتي:-

- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

- يعرض رئيس البرلمان الاستقالة، خلال 48 من ورودها، على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

- يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

- تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

- لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

- فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

- في جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.