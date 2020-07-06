الغضبان: نفذنا مشروعات قومية بـ400 مليار جنيه..وأنفاق تربط بين القارات

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الإنجازات والاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة بورسعيد أكثر من 400 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وأهم هذه المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها هي تطوير شرق بورسعيد، وتم تنفيذ أكبر ميناء محوري بطول أرصفة 5.5 كيلو وتصدير أول شحنة تصديريه من حوالي 6 شهور ماضية في هذا الميناء.

وأضاف الغضبان، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه يتم تنفيذ أكبر منطقة حرة صناعية حاليا على مساحة 63 كيلو متر مربع، وتضاف هذه المنطقة الصناعية الجديدة من المصريين على أرض بورسعيد، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أكبر منطقة حرة لوجيستية على مساحة 30 كيلو متر مربع في شرق بورسعيد.

وتابع، أن مجموعة الأنفاق العملاقة التي افتتحها الرئيس السيسي منذ حوالي 4 شهور في جنوب بورسعيد والتي تربط الشمال الأفريقي بالكامل، إضافة إلى الأنفاق التي تم تنفيذها وتربط بين القارات آسيا وأفريقيا وكل هذه المشروعات في الشرق، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في غرب بورسعيد كانت أكبر حقل غاز طبيعي "حقل ظهر" موجود في الشرق الأوسط والذي يضخ أكثر من 3 مليار قدم مكعب ويتم التصدير منه أيضا.

واستكمل، أن منطقة جنوب بورسعيد يوجد بها أكبر مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على مساحة 356 فدان والتي يوجد بها 118 مصنعا، الذي وزع عقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي على الشباب، إضافة للمنطقة الصناعية التي تتبع المحافظة وبها أكثر من 354 مصنع والتي بها مجمع الصناعات الصغيرة كل هذا يتم على أرض محافظة بورسعيد.

وأكد أن محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات الرقمية في مصر ونقدم أكثر من 47 خدمة إلكترونية تقدم للمواطنين من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة أو من خلال أي وحدات البريد الموجودة سواء الشهر العقاري، المحاكم، التموين، السجل المدني، المأذون الشرعي وجميعها مميكنة.