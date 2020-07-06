عبد الحي: إحالة مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء لـ"التشريعية" خطوة جيدة

حظيت خطوة إحالة مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال وقع عليه أكثر من ستون عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء .. رقم 16 لسنة 2018، إلى اللجنة التشريعية، بترحيب شديد من قبل الأطباء والتمريض، مؤكدين أنها خطوة ينتظرها الفريق الطبي منذ بداية أزمة كورونا ومع سقوط أول شهيد للأطباء الدكتور أحمد اللواح متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنهم يرحبون بتلك الخطوة، والتي تتيح الصلاحية لرئيس الوزراء بإضافة ضحايا الأطباء والتمريض، المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلى قائمة شهداء الجيش والشرطة ومعاملتهم بالمثل.

وأضاف عبدالحي، في تصريحات خاصة لـ " الوطن": " كنا قد طالبنا بتلك الخطوة منذ مارس الماضي مع سقوط أول شهيد بين الأطباء متأثرا بإصابته خلال تأدية عمله في إحدى مستشفيات العزل، لذلك نطالب بتسريع إقرار التعديل والموافقة عليه من قبل مجلس النواب، على أن يتم تطبيق القرار على كل الشهداء، من أول الدكتور أحمد اللواح وحتى الآن، لكي يحظى أسر الشهداء بحقهم وتكريمهم بشكل يليق بتضحياتهم".

وأوضح عبد الحي، إن ما تم هو تعديل على القانون رقم 16 لسنة 2018، لكي يحق لرئيس الوزراء اعتبار ضحايا الأطباء والتمريض، كشهداء، مؤكدا أنهم متواصلين مع البرلمان بشكل دائم، وإذا احتاجت اللجنة رأي النقابة في شئ سيتم تشكيل وفد من النقابة لحضور المناقشات".

وكان قد أحال مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال وقع عليه أكثر من ستون عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء .. رقم 16 لسنة 2018 .

وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك فى الجلسة العامة .

وقد تم أحالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية.

كان قدم النائب عبد الحميد كمال فى 21 ابريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه اضافه الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائب.