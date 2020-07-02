"خضرا" مبادرة من شباب الأطباء لتوعية المواطنين بالتعامل مع كورونا

بادر مجموعة من شباب الأطباء بعمل "مبادرة خضرا" لتوعية المواطنين بخطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتقديم بعض الإرشادات الطبية لهم.

قال عمرو سالم أحد مؤسسي "خضرا"، إنهم بدأوا مطلع 2020، وكان هدفهم الأساسي هو العمل في مجالات الصحة والبيئة، و"بعدما بدأنا ظهرت مشكلة فيروس كورونا وحينها شعرنا بالمسؤلية تجاه انتشار المرض وكنا نخاف من حدوث ضغط واستنزاف للموارد الصحية في مصر وبناء عليه تم عمل استمارة التقييم الذاتي وكان هدفها التوضيح للمواطنين الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة ظهور أي عرض من أعراض المرض عليهم".

وأضاف سالم، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc Masr، أننا لدينا مسؤلية تجاه المجتمع وكنا نريد عدم تكرار أخطاء الدول الأخري الذي حدث لها تفاقم للأزمة وعدم السيطرة عليها، وبعد ذلك طورنا الفكرة وبدأنا العمل أكثر على حملات التوعية، وإستهداف الأطقم الطبية ووصلنا إلي أكثر من 10 آلاف طبيب وكيفية الإستعداد لمواجهة الفيروس وجاهزية المنظومة الصحية.

ونوه، أنه بالنسبة للجمهور بدأنا بالعمل على نظام شات تفاعلي من خلاله يستطيع الجمهور الدخول على صفحتنا على الفيس بوك ويستطيع التواصل معنا تلقائيا والحصول على نصيحة طبيب إذا احتاج بشكل سريع جدا، مؤكدا أن ذلك جهود ذاتية من قبل المتطوعين في مجالات عديدة منها "طب الأزمات، الصحة النفسية".

وتابع مصطفى ناصر أحد المشاركين بمبادرة خضرا، أنه مع بداية الإنطلاق قررنا توسيع دائرة المتطوعين المشاركين في الحملة وتقدم إلينا 1500 متطوع ومن خلالهم استطعنا التقسيم لفرق يمكن من خلالها تقديم الرسالة التوعوية والخدمات التي تقدمها المؤسسة، مشيرا إلي أن أهم الأشياء التي أسعدتنا وأننا نسير في الطريق السليم هو ردود الأفعال الإيجابية من خلال المواطنين على رسائل الصفحة وخاصة الذين استطاعوا من خلالنا التصرف مع الحالات الطارئة التي واجهتهم من خلال التوجيهات والتعليمات التي كنا نقدمها لهم.