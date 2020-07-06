النائبة رشا إسماعيل تتقدم باستقالتها من المجلس باكية

تقدمت رشا أحمد إسماعيل باستقالتها من مجلس النواب، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وذلك لندبها ملحقا ثقافيا مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد.

وتقدمت النائبة بالشكر، إلى أعضاء البرلمان والددكتور علي عبدالعال، موكدة ويغلبها البكاء "أنها تعلمت الكثير من رئيس البرلمان، في عدم الحياد عن الدستور واحترام الجميع".

وأكد الدكتور علي عبدالعال، أنه أحال طلب الاستقالة إلى هيئة مكتب المجلس، وقرر قبول الاستقالة.

وأضاف عبدالعال، أن النائبة كانت مثال للوقار وللاعتدال، وأعطت صورة طيبة ومشرفة لعضو مجلس النواب.

وتابع عبد العال، واثق أنك ستكونين وجهة مشرف لمصر، وطرح رئيس البرلمان الاستقاله للتصويت، ويتم التصويت بالموافقة.