اليوم اختتام "بؤونة" في السنة القبطية.. وغدا بداية شهر "أبيب"

يختتم الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، الشهر العاشر من السنة القبطية وهو شهر بؤونة، وعدته 30 يوما.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 30 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطيا، ويدون "السنكسار القبطي"، أن هذا الشهر سمي كذلك نسبة إلى الإله "خنتي" أحد أسماء حورس أو الشمس، ومعناه إله المعادن لأن فيه تستوى المعادن والأحجار الكريمة بسبب شدة الحرارة لذلك تسميه العامية "باؤنى الحجر".

ويبدأ الأقباط، غدا الأربعاء، الشهر الحادي عشر من السنة القبطية وهو شهر "أبيب"، والذي سمي كذلك نسبة إلى الإله "أبيفى" أو"أبيب" وهو الثعبان الكبير الذي أهلكه حورس أو الشمس أبن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لأبيه أوزوريس أي النيل من عدوه "التيفون" أي "التحاريق"، وقيل أنه ينسب إلى "هابي" إله الفرح، بحسب الحضارة المصرية القديمة.

وارتبط هذا الشهر بالعديد من الأمثال الشعبية منها "أبيب طباخ العنب والزبيب" (لنضج الفواكه في هذا الشهر)، وكذلك مثل: "أن كلت ملوخية في ابيب هات لبطنك طبيب"، ويقال: "تين أبين".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.