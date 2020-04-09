قصة شهر "برمودة" إله الموت في السنة القبطية الذي يبدأ اليوم

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، ببداية شهر برمودة، الشهر الثامن في ترتيب شهور السنة القبطية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 1 من شهر برمودة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أن هذا الشهر سمي كذلك نسبة إلى إلاله "رينو" إله الرياح القارصة أو إله الموت عند المصريين القدماء، ويصور أحيانا بصورة أفعى نسبة إلى رموتة الأفعى المقدسة إله الحصاد لأن فيه تنضج المزروعات، ويقحل وجه الأرض لأنه موسم الحصاد.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والتقويم القبطي هو نفسه التقويم المصري القديم، ولكن تم تصفيره وجعل السنة الأولى له في عصر الإمبراطور دقلديانوس الذي يعد واحدًا من أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، فكان عام 284 ميلادي يوازي 1 قبطي و4525 فرعوني، ومن هنا جاء ارتباط هذا التقويم بـ"عيد الشهداء" عند الأقباط.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.