مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر مشاجرة بين عائلتين بعزبة البلاسي، التابعة لقرية العمارنة - مركز المنزلة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين عائلتين، بعزبه البلاسي التابعة لقرية العمارنة، ووجود عددًا من المصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف، على الفور إلي مكان البلاغ، وتبين بالفحص وقوع مشاجرة بين عائلتي "عاشور و جبر".

وتبين مصرع "المرسي ك. ج.، 30 عامًا، وإصابة كلًا من "أحمد ا. ج. ، والسيد أ. م.، 25 عامًا، والمتولي ا. ج.، 55 عامًا، ومحمد أ. ا.، 32 عامًا، في مشاجرة على إثر سبب خلافات عائلية.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي المنزلة العام لتلقي العلاج، ونُقلت جثة المتوفى إلي المشرحة، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.