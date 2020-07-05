مقتل طالب في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

لقي طالب مصرعه إثر مشاجرة اندلعت اليوم، بين عائلتين بقرية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، حيث ألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة، وجرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة في المنطقة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد باندلاع مشاجرة بقرية كوم الصعايدة دائرة المركز، استخدم فيها الشوم والعصي.

وانتقل إلى مكان الواقعة، العميد عبد الحميد أبوموس، مدير المباحث الجنائية، والرائد عزت سليمان، رئيس مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة.

نتج عن المشاجرة مصرع "عبد العال.ع.ا" 19 عاما، طالب بالثانوي الصناعي، فيما ألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة، وبسؤال شقيق المتوفى اتهم طالب جامعي بالتعدي على شقيقه بالضرب، ما نتج عنه وفاته.

جرى تعيين الخدمات الأمنية في المنطقة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط مرتكبيها.