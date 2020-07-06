الغضبان: نسبة التعافي من فيروس كورونا ببورسعيد عالية جدا

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم تسجيل أكثر من 650 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن الخدمات الطبية والصحية التي تقدم لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة جيدة بشكل كبير، مؤكدا أن المحافظات المجاورة قبل ذلك، لم تكن تأت للعلاج لدينا، وأهلنا هم من كانوا يسافرون للمحافظات الأخرى لتلقي العلاج.

وأضاف الغضبان، خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية Mbc masr، أن نتيجة منظومة التأمين الصحي والخدمة الطبية التي تقدم على أعلى مستوى، أصبحت المحافظة الآن مقصد من المحافظات الأخرى للعلاج داخل المنظومة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن البورسعيدي المسجل طبقا للتأمين الصحي، أصبح يشعر بارتياحيه في الخدمات المتميزة المقدمة، سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات.

وتابع، أن بالنسبة لفيروس كورونا كانت محافظة بورسعيد من المحافظات التي كان لها تأثير كبير جدا، على قلة تأثير الفيروس على المواطن، نتيجة تقديم الخدمات الصحية المقدمة له، وعلاج على أعلى مستوى، مؤكدا أن نسبة التشافي من الفيروس عالية جدا.