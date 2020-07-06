"مدبولي": تطوير شامل لكل إدارات المرور لتقدم الخدمة في أقل وقت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على التطوير الشامل لكل إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لتتم على غرار إدارة مرور أكتوبر، التي تفقدها رئيس الوزراء، يرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، مؤكدا أن التطوير سيمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من الإدارات، لتكون على أعلى مستوى.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، على هامش الجولة التفقدية الموسعة التي أجراها في محافظة الجيزة اليوم، أن إدارات المرور ستكون مميكنة بالكامل، وأن المواطن ستقدم له الخدمة في أقل وقت ممكن، وبأقل تدخل من الموظفين.

وشدد رئيس الوزراء، على أن من يريد تجديد رخصته دون فحص لسيارته، سيتمكن من إجراء ذلك إلكترونيا، دون الذهاب لإدارة المرور، مضيفا: "الرخصة هتجيله لحد البيت".

ولفت إلى أن الذهاب لإدارات المرور، سيقتصر على إصدار الرخص الجديدة، وفحص السيارات "كل كام سنة".

وأشار "مدبولي"، إلى أن ذلك ضمن ما يُعرف بـ"التحول الرقمي"، الذي يشمل تقديم أكبر حجم من الخدمات للجمهور والمواطنين، بأقل نوع من الاحتكاك مع الموظفين.