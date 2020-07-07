17 يوليو.. تفاصيل حفل علي الهلباوي في ساقية الصاوي

يستعد الفنان علي الهلباوي لإحياء حفل غنائي بقاعة النهر في ساقية الصاوي فرع الزمالك، يوم الجمعة 17 يوليو، من الساعة 8.30 مساء حتى 10 مساء.

أسعار تذاكر حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بسعر 70 جنيهًا، ويمكن حجزها من خلال شباك التذاكر الخاص بالساقية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن المقرر أن يقدم الفنان علي الهلباوي باقة من الأناشيد الدينية والأغاني التي اشتهر بها خلال مشواره الفني.

وكانت وزارة الثقافة قد حددت عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند حضور الحفلات الموسيقية تتمثل في الالتزام بالمرور من أجهزة وبوابات التعقيم الذاتي، إجراء عملية قياس الحرارة من خلال أجهزة الكشف الحراري على الجمهور، ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن ارتياد الجمهور، والالتزام بالملصقات الاسترشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.