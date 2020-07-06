عاجل.. مدبولي: "الدائري الأوسطي" سيدخل الخدمة قبل نهاية 2020

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة لانتهاء تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي، وهو طريق دائري آخر يشارك في تنفيذه كلاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل نهاية عام 2020، ليدخل الخدمة فعلياً.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية له عقب اختتام الجولة التفقدية التي أجراها لعدد من مشروعات محافظة الجيزة اليوم، أنَّ "الطريق الدائري الجديد" ينفذ على مستوى عالمي، ويربط القاهرة الكبرى ببعضها البعض.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حجم المحاور المرورية التي يتمّ تنفيذها حالياً في محافظة الجيزة تتخطي 10 مليارات جنيهاً، ومنها محاور حول الهرم، والمتحف الكبير، والرماية، والمنصورية، والمريوطية، ومحور الزعيم أنور السادات الذي كان يُسمي "ترسا" سابقاً، ومحور الزمر.

وأوضح رئيس الوزراء، أنَّ كل تلك الأعمال تنفذ في محافظة الجيزة، بعدما شُرفت الحكومة بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لحجم أخر من المحاور شرق القاهرة بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه منذ أيام.