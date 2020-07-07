"فيها لقمة عيش حلوة".. اعتراف عصابة حاولت تهريب 34 شابا في زورق بحري

"شغل الهجرة غير الشرعية فيه لقمة عيش حلوة، بس للأسف أول طلعة مكملتش" بتلك الكلمات اعترف أفراد عصابة هجرة غير شرعية أمام المباحث بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم تسفير 34 شابًا من كفر الشيخ إلى إحدى الدول الأجنبية عن طريق زورق بحري.

وقررت النيابة حبس أفراد العصابة على ذمة التحقيقات واحتجاز الشباب الراغبين في السفر على ذمة تحريات المباحث، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 5 هاربين من أفراد العصابة.

كشفت أجهزة الأمن عن ضبط ثلاثة أشخاص (عامل، صياد، سائق - مقيمين بكفرالشيخ ) في أثناء تجميعهم 34 شخصا داخل أتوبيس قيادة السائق، تمهيداً لنقلهم إلى إحدى المناطق بدائرة مركز مطوبس بكفر الشيخ لتسليمهم لآخرين، سيتولون تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية "بطريقة غير شرعية".

وعُثر بحوزة العامل على (مبلغ مالي - 5 جوازات سفر خاصة بـ5 أفراد من مستقلي الأتوبيس، واعترف المتهمون بالاشتراك مع آخرين، بممارسة ذلك النشاط الإجرامي بتجميع الشباب راغبي السفر للخارج لتسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة عن تحديد شخصين من القائمين على عملية التسفير (صياد - سائق مقيمان بكفر الشيخ) حيث تم استهدافهما وضبطهما بمنزل الأول وبرفقتهما المجموعة الراغبة في السفر وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم الإجرامي وبتجميع الأشخاص المرافقين لهما تمهيداً لتسفيرهم.