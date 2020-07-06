5 مسلسلات باكورة إنتاج "الريماس" في عالم الدراما التليفزيونية

في إطار خطة التطوير التي تنتهجها شركة الريماس للإنتاج الفني، أكد المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة إنتاجية متميزة، بعد أن طرقت الشركة بابًا جديدًا وهو إنتاج المسلسلات التليفزيونية، بواقع 5 مسلسلات سيجري تنفيذها تباعًا.

ومن المقرر أن تكون البداية من خلال مسلسل "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وسيجري الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين في العمل خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما يبدأ التصوير خلال النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

وأوضح "منصور" في بيان صحفي، أنه جرى توقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكافة العاملين خلف الكاميرا، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول آخر مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال إنه يشرف على هذه الخطة الإنتاجية مع برودويسر الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة مؤخرًا من خلال كليب "مافيا"، وفيلم "يوم وليلة".

ومن جانبها، أكدت فدوى رفيق، أن خطة إنتاج المسلسلات لن تؤثر على الإنتاج السينمائي بالشركة، حيث يجري الاستعداد حاليًا لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "أبطال شيكاغو" بطولة حسن الرداد وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ويشهد الفيلم كم كبير من المشاهد التي تعتمد على الجرافيك، وسوف يبدأ تصويره في منتصف شهر سبتمبر المقبل.