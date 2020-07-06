"المناخ بالعربي".. مبادرة إلكترونية شبابية لمواجهة أثر تغيرات المناخ

في ظل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد، أطلق عدد من نشطاء العمل البيئى في مصر والوطن العربي، منصة إلكترونية، بهدف رفع الوعي بمشاكل البيئة وتسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية المتفاقمة باستمرار، تهدف لإثراء المحتوى العربي المعني بقضايا البيئة وتقديم حلول لها.

أحمد سبع الليل، مؤسس مبادرة المناخ بالعربى، أكد أن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية المتزايدة على مصر والوطن العربى أجمع، انطلاقا من استغلال ساعات الفراغ خلال العزل المنزلي الذي طبقته الدول لاحتواء انتشار الفيروس، خلال الفترات الماضية، حاولوا تقديم ما يفيد المجتمع ويعود على البيئة بما ينفع الإنسان والبيئة.

فريق العمل جميعهم شباب متطوعين من كليات زراعة وهندسة وعدد من الشباب العربي المعني بأهداف التنمية المستدامة، وبحسب مؤسس المبادرة، وصل الفريق إلى 65 عضو من 7 دول مختلفة هى مصر وتونس وليبيا والصومال والجزائر واليمن والسودان.

وترتكز المبادرة على كتابة المحتوى العربي، الذى بدوره يرفع وعي الإنسان والمواطن ويعود عليه بتغيير سلوكياته الخاطئة نحو البيئة فيقلل من استهلاك البلاستيك، أو حرق النفايات، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، وغيرها من المشاكل التي تضر بالبيئة، كما ترتكز على إنتاج محتوى متنوع من الكتابة والصوت والفيديو والتصميم وغيرهم، للوصول لأكبر عدد من المواطنين وحث الشباب على التعاون معنا من أجل الطبيعة.