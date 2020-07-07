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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 07 يوليو 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يعتمد مولود برج الأسد على أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

لا تتعجل الأمور وتأن في قراراتك وفي حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم عدم الاكتراث بشريك حياتك وحاول أن تظهر اهتماما به.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.