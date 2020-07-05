حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يلفت النظر أغلب الوقت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثاني عشر تدفعك للانعزال ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الخسوف الجزئي في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وتحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.