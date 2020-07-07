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حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 07 يوليو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء أنّه من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، اليوم تمنحك الأفلاك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 16 سبتمبر.