الصين توبخ بريطانيا على "تدخلها السافر" بشأن هونج كونج

اتهم السفير الصيني لدى لندن بريطانيا، اليوم، بالتدخل السافر والإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن فرض بكين تشريعا أمنيا جديدا في هونج كونج، قائلا إن ذلك قد يلحق الضرر بالاستثمارات الصينية في المستقبل.

وتصف بريطانيا القانون الأمني بأنه انتهاك "واضح وخطير" للإعلان المشترك لعام 1984، الذي أعادت بموجبه مستعمرتها إلى الصين، بعد مضي 13 عاما، وقالت إن لندن ستقدم سبيلا إلى الحصول على الجنسية البريطانية لنحو ثلاثة ملايين من سكان هونج كونج، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال السفير ليو شياو مينج للصحفيين، في أقوى توبيخ توجهه بكين للندن منذ انتقدت بريطانيا القانون الأمني، "تواصل حكومة المملكة المتحدة الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون هونج كونج".

وفيما يتعلق بعرض بريطانيا منح حاملي جوازات سفر (المواطنين البريطانيين في الخارج) في هونج كونج سبيلا للحصول على الجنسية، قال السفير "تمثل هذه الخطوة تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين وتدوس علانية على المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وقال ليو إنه بالرغم من أن الصين ترغب في علاقات ودية مع بريطانيا، فإنه قد تكون هناك تداعيات كثيرة إذا عاملت لندن بكين كعدو أو بارتياب.

وأضاف "نريد أن نكون صديقا لكم. نريد أن نكون شريكا لكم. لكن إذا أردتم جعل الصين بلدا معاديا، فسيكون عليكم تحمل العواقب".