بعد إعادة تفعيلها.. خطوات الاستشارة الطبية تليفونيًا لحالات كورونا

أعلنت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن إعادة تفعيل الاستشارات الطبية الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا، في محافظة بورسعيد إحدى المحافظات التي تم تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها.

تستعرض "الوطن" خطوات الاستشارة الطبية تليفونيًا لحالات كورونا أو المشتبه بها.

الاستشارة الطبية التليفونية لحالات كورونا

ويمكن لحالات كورونا في العزل المنزل أو حتى حالات الاشتباه الحصول على استشارات طبية عبر الهاتف، وذلك لمنع الزحام أمام الوحدات الصحية، ولتقليل انتشار العدوى.

ويمكن الاتصال على الأرقام الآتية..

3257999

أو 3257444

وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويقدم الخدمة نخبة من أطباء بورسعيد في تخصصات الصدر، الباطنة، العناية المركزة، النفسية والعصبية، طب الأسرة، الأنف والأذن، الصيدلة الإكلينيكية.