فيديو.. وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد اكتملت

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتمل بشكل كبير جدا، وأهم مؤشر لاكتماله أنه لم يصبح هناك مواطن واحد في بورسعيد غير مسجل في التأمين الجديد ويدفع اشتراكات ومساهمات للخدمة.

وأضافت زايد خلال تصريحات خاصة أدلتها لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "MBC مصر" أنه لم يعد يوجد مريض بمحافظة بورسعيد يتلقى خدمة التأمين الصحي القديم وحتى طلاب المدارس، وأصبحت هناك منظومة كاملة قوية وحديثة واستطاعت تلك المنظومة مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت زايد إلى أن 100% من منشآت التأمين الصحي الجديد واجهت وعالجت الحالات المصابة بفيروس كورونا ومازالت.