مفاجأة.. صفحة موالية للميليشيات: مقتل 62 تركيا في ليبيا بينهم رئيس الأركان

كشفت إحدى الصفحات الموالية لميليشيات ليبيا الإرهابية المدعومة من تركيا، اليوم، أن 62 جنديا تركيا، قتلوا على مدار اليومين الماضيين، في حصيلة نتجت عن الغارات والضربات التي قام بها الجيش الوطني الليبي خلال اليومين الماضيين.

وذكرت صفحة "مصراتة الصمود" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن من بين القتلى، الجنرال يشار جولر رئيس أركان الجيش التركي.

ولفتت الصفحة، إلى أن القوات التركية، التي وصفتها بـ"الشقيقة"، انسحبت بالكامل من قاعدة "الوطية" الجوية.

وذكرت مصادر محلية لقناتي "العربية"، اليوم، أن عدد كبير من القوات التركية، غادرت قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على مسافة 140 كم جنوب غرب طرابلس، بعد ضربات من الجيش الوطني الليبي، أسفرت عن خسائر في الأرواح، وتدمير منظومة الدفاع التركية، وهي الأنباء التي أكدها موقع "تركيا الآن" المهتم بالشأن التركي.

وجدد الجيش الوطني الليبي استهدافه قاعدة "الوطية" ومواقع آخرى للميليشيات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي، مساء أمس، فيما أشارات مصادر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر عسكرية ليبية، لـ"الوطن"، إن طائرات تابعة للجيش شنت غارات، مساء أمس الأول، على مواقع للميليشيات المدعومة من تركيا قرب محور "سرت" شرق مدينة "مصراتة".

وأتت الغارات الجوية، على مواقع الميليشيات غرب "سرت" تزامنا مع الأخرى التي طالت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي في قصف هو الثاني لها خلال 24 ساعة.

وأكدت المصادر، أن القصف الذي طال "الوطية" مجددا وكذلك غرب سرت أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج والتي تدعمها تركيا.

وقصف الجيش الليبي، فجر اليوم، مواقع أخرى للميليشيات جنوب غرب البلاد.

ولاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة، فجر أمس، بتدمير أنظمة دفاع جوية، كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات التركية بينهم قائد عسكري كبير.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، أن "الأتراك غزاة ومصير الغازي الهزيمة والفشل"، بحسب ما صرح لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، مضيفا: "ليبيا لن تكون إلا موحدة ولا تمثلها ميليشيات وذناب أردوغان".

وشدد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبية، على أن الشعب لن يدع أردوغان (الرئيس التركي) يحقق أطماعه وأهدافه.