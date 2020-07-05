قتل بها أتراك.. ما أهمية قاعدة الوطية بليبيا التي استهدفها الجيش الوطني؟

لاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة فجر اليوم، بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، ذات الأهمية الاستراتيجية، في ضربات تحمل كثير من الدلالات السياسية قبل أن تكون عسكرية.

واستهدفت الضربات الجوية رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش، ليتم تدمير المنظومة التركية، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات عن قاعدة "الوطية" أو "عقبة بن نافع" وأهميتها الاستراتيجية

- ذات مكانة استراتيجية في مسار الصراع بالمنطقة الغربية.

- تبعد عن الحدود التونسية 72 كيلومترا.

- تبعد عن مطار طرابلس الدولي 75 كيلومترا.

- تسعى تركيا لنشر طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي بها.

- يمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات.

- توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض، وانطلاقا منها يمكن تنفيذ عمليات جوية في محيط ليبيا ككل.

وعقب الضربات التي اتسمت بالدقة العالية، روجت بعض وسائل الإعلام خصوصا تلك الموالية لتركيا ولحكومة طرابلس، أقاويل عدة يأتي في مقدمتها أن طيران مجهول هو الذي قام بالغارات، وفي كل مرة يتأكد أن الجيش الوطني الليبي هو من قام بالضربة، حيث أكدت مصادر عدة تنفيذ الجيش الوطني تلك الغارات.

وقالت مصادر إن الغارات أدت إلى مقتل 6 ضباط أتراك، وقائد عسكري تركي، وخلفت عددا من الجرحى.