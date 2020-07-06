موسكو: تصريحات أوكرانيا بشأن الاستعداد لعمليات ضد روسيا تتسم بالغباء

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف تصريحات قائد البحرية الأوكرانية بشأن الاستعداد لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد روسيا بـ "الغباء"، مشيرا إلى أنها تعمل على تأجيج "الهيستيريا" ضد موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم، ردا على سؤال عما إذا كان لدى القيادة العسكرية الروسية خطط لغزو الأراضي الأوكرانية لتوفير المياه لشبه جزيرة القرم: "هذا غباء متناهي، إنه تأجيج مصطنع لهيستيريا العداء ضد روسيا في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف:"مع الأسف، لا تساعد مثل هذه التصريحات في تسوية الوضع في جنوب شرق البلاد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نييجبابا، أعلن في وقت سابق عن التحضير لأعمال قتالية واسعة ضد روسيا، مشيرا إلى أن هناك احتمال لقيام الجيش الروسي بالاعتداء على مقاطعة خيرسون للسماح لمياه نهر دنيبر بالتدفق إلى القرم.

وفي سياق آخر، قال مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية جورجي زينوفييف، إن منجوليا تنظر بإيجابية إلى الدعوة للانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأكد زينوفييف، في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن منجوليا تدرس هذه الدعوة بشكل إيجابي، وهي تلقى صدى لدى قيادة البلاد.ووفقا له، زادت منجوليا أيضا اهتمامها بمنظمة شنجهاي للتعاون، بعد انضمام الهند وباكستان إلى هذه المنظمة، منوها ببدء عملية مفاوضات منجوليا مع اللجنة الاقتصادية الأوراسية.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أرمينيا وبيلاروس، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان.أما منظمة شنجهاي للتعاون، فهي منظمة دولية أسسها في عام 2001 قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرجيزستان وأوزبكستان.

وفي قمة منظمة شنجهاي للتعاون في عاصمة كازاخستان في 9 يونيو 2017، وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون قرارا، بشأن قبول الهند وباكستان في المنظمة.