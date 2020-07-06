نائب يتهم "التضامن" بمخالفة الدستور بعد حرمان الصحفيين من العلاوات الخمسة

حذر النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، من حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها، مؤكدا أن ذلك مخالفا للدستور.

وقال الغول، خلال بيان عاجل بالجلسة العامة، اليوم، "فوجئ العاملون بمجال الصحافة بالمعاش بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم، بدعوى مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن، إذ إنّهم لا يعتبرون حكومة أو قطاع خاص، ولكن لهم طبيعة خاصة".

وتابع الغول: "لا أفهم سبب التسويف والمماطلة في صرف مستحقات شيوخ الصحفيين بالمخالفة للدستور بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما اعتبره خلطا غير مقبول، ويعد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية".

واستكمل "الغول": "أننى محمل برسالة من شيوخ الصحفيين برفع الظلم عنهم، وإنصافهم، وعودة الحق إليهم طبقا للقاعدة الدستورية والقانونية التي تؤكد أن المواطنين أمام القانون متساويين في نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".

وطالب "الغول"، من الدكتور علي عبد العال، بضرورة استدعاء وزيرة التضامن نيفين القباج إلى مجلس النواب لإنهاء تلك الأزمة دون أي تسويف.